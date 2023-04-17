خلال عطلة شم النسيم..تعرف على منافذ خدمة العملاء بمياه الإسكندرية

خصصت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إحدى عشر منفذًا لخدمة العملاء خلال عطلة شم النسيم، حيث تقدم جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، و استقبال الشكاوى، و شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وذكرت الشركة أن أماكن تمركز المنافذ الخارجية خلال عطلة شم النسيم هي منفذ الإبراهيمية 2، منفذ سيدي بشر 2، منفذ جرين بلازا، منفذ رشدي، منفذ العامرية 2، منفذ النزهة، منفذ بشاير الخير، منفذ نادي أصحاب الجياد، بالإضافة إلى 3 منافذ متنقلة من خلال سيارات خدمة العملاء بحي شرق ووسط وغرب.

وأضافت أن مواعيد العمل بالمنافذ الخارجية خلال عطلة شم النسيم تبدأ من الساعة 10صباحًا وحتى 4مساءً ما عدا منفذ الابراهيمية حيث يعمل فترة مسائية من الساعة 7.30 حتى 11.30مساء.

وتتواجد سيارات الخدمة المتنقلة من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، بمدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، غربي الإسكندرية، ومن الثامنة مساءً وحتى 11 مساءً أمام فرع شركة المياه بالبيطاش، غربي المحافظة، ومن الساعة 10 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا ومن الساعة 8 مساءً وحتى 11 مساءً بمنطقة سيدي بشر شارع محمد نجيب، شرقي الإسكندرية، ومن الساعة 10 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً وحتى 11 مساءً بمنطقة بشاير الخير 3 بالقباري أمام مسجد الهامي وسط المدينة.

