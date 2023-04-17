حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم انتداب خبير المعمل الجنائي بمديرية أمن الفيوم، لإعداد تقرير عاجل عن الحريق الذى شب فى احدى المحلات التجارية بحى العريان بمدينة الفيوم ، بسبب ماس كهربائي.



كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة ثان الفيوم بالحريق.



انتقلت سيارت الحماية المدنية الى مكان الحريق ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المحلات التجارية بالحي.



تبين من التحقيقات الأولية ان الحريق وقع بسبب ماس كهربائي ، أدى الى اشتعال النيران في المحل التجاري، وتم تحرير محضر بالحريق، وأحيل الى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم .