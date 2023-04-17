كلوب يستعد لحسم موقف محمد صلاح من تسديد ركلات الجزاء في ليفربول

أكدت تقارير صحفية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، يعتزم التحدث مع محمد صلاح بخصوص استمراره كمنفذ لركلات الجزاء في الفريق.

وأهدر محمد صلاح ركلتين جزائيتين متتاليتين لـ ليفربول أمام بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ ذا تايمز”، فإن كلوب سيعقد جلسة مع صلاح، وسيتحدثون حول ما إذا كان سيستمر كمنفذ لركلات الجزاء بناديه ليفربول أم لا.

يأتي ذلك بعد إهداره ركلة جزاء في تعادل ليفربول مع ارسنال في الدوري الإنجليزي.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم.