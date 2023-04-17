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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نسعي لإحداث عودة ناجحة لمنافسة القطن المصري بالأسواق الدولية

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اتجاه الدول الغربية لإستخدام الألياف الصناعية في منتجات الملابس واحدة من أبرز الأسباب التي عملت علي تراجع الريادة العالمية للقطن المصري.

 

عودة ناجحة للمنافسة العالمية 

 

و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إن افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024، يعد عودة ناجحة لمنافسة القطن المصري بمختلف الأسواق الدولية، لافتا إلي أن القطن المصري أجود أنواع الأقطان ويحظى بشهرة واسعة ولهذا من المتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية جيدة بعد افتتاح هذا المصنع.

ونوه وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن هذا المصنع تم تصميمه طبقا لأحدث المواصفات العالمية، و آلية العمل به هي حلقة متكاملة حيث يجمع بين عمليات الحلج والغزل والنسيج، مشيرا إلي أن تم تخصيص 1500 فدان في توشكي لزراعة القطن وشراءه من المزارعين استنادا علي الأسعار العالمية المحددة مما يحقق هامش ربح جيد للمزارع.

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وتابع النائب : كما أن هذا المصنع سيسهم في توفير عدد غفير من فرص العمل لكافة الطبقات الإجتماعية من عمال وفنيين ومهندسين وغيرهم من الوظائف.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى، وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من إجمالي خطة التطوير شركات الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة إلى شركتي حلوان والدلتا.

 فى يوليو 2021، كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وقعت عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

النسيج فرص العمل الملابس مجلس النواب أكبر مصنع غزل بالعالم الزراعة

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