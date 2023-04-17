الداخلية التونسية لـ وكالة تونس إفريقيا (وات): القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية، قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأفاد المصدر المسئول بالداخلية التونسية في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم /الاثنين/ - أن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمني، أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

ومن جانبها .. قالت حركة النهضة في بلاغ صادر عنها إن قوة أمنية "قامت مساء اليوم بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة".

ونددت الحركة بما أسمته "التطور الخطير وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا".