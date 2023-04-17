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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يسجل هدفين في انتصار ليفربول على ليدز 6-1 في الدوري الإنجليزي

هدف محمد صلاح في
هدف محمد صلاح في شباك ليدز

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار كاسح على ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليدز يونايتد كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما أرسل جاك هاريسون كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها رودريجو بالرأس، لكن أليسون بيكر تصدى لتسديدته.

الهولندي كودي جاكبو تقدم لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة 35، من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من ترينت ألكسندر أرنولد من الجهة اليمنى.

هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا.

وسجل ديوجو جوتا هدف ثالث لـ ليفربول في الدقيقة 52 من متابعة لتمريرة كيرتس جونز.

وعاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له والرابع فريقه في الدقيقة 64، بباطن قدمه اليسرى، من متابعة لتمريرة زميله كودي جاكبو، لتصبح النتيجة تقدم فريقه بأربعة أهداف لهدف.

جوتا سجل ثاني أهدافه والخامس لـ ليفربول في الدقيقة 74 بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة هندرسون.

وفي الدقيقة 91، جاء سادس الأهداف عن طريق البديل داروين نونيز.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 47 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل ليفربول

ويتواجد محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح –  ديوجو جوتا – كودي جاكبو

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