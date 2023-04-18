دويدار: الشناوي نقطة ضعف الأهلي.. وديانج يرحل نهاية الموسم

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق رحيل المالي أليو ديانج عن الأهلي بنهاية الموسم.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يحاول تسويق أليو ديانج في الوقت الحالي وبنسبة كبيرة، ديانج خارج الأهلي بنهاية الموسم".



وفتح دويدار النار على محمد الشناوي حارس الأهلي بعد طرده أمام سموحة قائلا: "الشناوي نقطة ضعف في النادي الأهلي، وبيتعصب على اللاعيبة زمايله في الفريق كتير وده غلط".



وواصل: "الشناوي لما بيتعصب مش بيشوف حد، وده غلط ده مش كابتن النادي الأهلي".



واختتم: "لازم إدارة الأهلي توقع غرامة كبيرة على الشناوي كعقوبة عليه، ومعلق المباراة أنا مش عارف ليه بيدافع عن الشناوي بهذا الشكل".