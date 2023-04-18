نجوم مضيئة.. رائد الفضاء الإماراتي يصور مكة والمدينة "فيديو"

وثق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مشهد خلاب للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء، مؤكدا أن هذا الفيديو "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين.. في هذه الليالي المباركة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وفي مقطع فيديو نشره سلطان النيادي على حسابه في تويتر، ظهرت المدينة المنورة من الفضاء، فيما علق عليه بالقول: "هذه المدينة المنورة.. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها".

ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلا: "هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر".

وبعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهدا فريدا، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء.

وقال: "الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء".

واختتم حديثه بالقول: "منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت".

وأرفق النيادي مقطع الفيديو الذي نشره، بتعليق جاء فيه: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة".

وتابع: "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية".