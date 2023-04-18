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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (٨١) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ بترقية (3886) معلمًا بمختلف المحافظات.

ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ  1 / 1 / 2023  يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي : تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (3886).

كما نص القرار على أن يُصدر السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية. واختتم القرار بانه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.

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