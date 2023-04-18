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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظيم قافلة طبية بالمجان

صدى البلد

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى واستهدفت توقيع الكشف الطبي على 112مريضا، وذلك فى اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه استمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم بدأت القافلة فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثانية ظهرأ، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج. 

 

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية الي ان المرضى المستفيدين من قرى الشرقاية وعزبة التل وحى مبارك مركز كفر صقر، وقريتى النخاس والحلبى مركز الزقازيق .

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من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية الشرقية الأورمان وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع المدني جمعية الاورمان الدولة المصرية

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