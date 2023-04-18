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برلمان

برلماني: "600 ألف باب رزق" تضمن مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية

حسن عمار، عضو لجنة
حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا، خطوة مهمة تلتقي مع رؤى الدولة التنموية لخفض معدلات البطالة، وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات لسداد احتياجاتهم المعيشية والإنفاق على أبنائها بما يضمن قدراتهم على الصمود وتأمين أمنهم الغذائي والمعيشي بالارتقاء به.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين كلاً من ( مؤسسة حياة كريمة) و ( جمعية الأورمان) يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، بتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والانتاج، والتي تساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

ولفت إلى أن المبادرة الرامية لتخفيف الأعباء عن البسطاء بتعزيز التمكين الاقتصادي والخروج من العوز والاحتياج، تتفق مع مستهدفات مبادرة حياة كريمة للاستثمار في المواطن من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتنمية قدرات ومهارات الشباب وخلق فرص عمل لهم، مع إشراك الريف في مسار التنمية الاقتصادية، والتي جاء من بينها الاتفاق على تسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي.

واعتبر أن إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق هو استكمال للاستراتيجية التي يخطو إليها التحالف الوطني من أجل توسيع دائرة الدعم والاستفادة لمحدودي الدخل بأكثر من شكل.

وأشار إلى أنها تعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا إذ أن المبادرات التي يجريها المجتمع المدني مثلت وداعمًا أساسيًا لمثلث التنمية والحماية الاجتماعية مع القطاع الخاص وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تجريها الحكومة. 

حسن عمار معدلات البطالة عبدالفتاح السيسي

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