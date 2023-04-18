سفير تونس بالسودان: جاليتنا في الخرطوم بخير

أكّد سفير تونس بالسودان شفيق حجي سلامة البعثة الدبلوماسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، وكذلك أفراد الجالية التونسية البالغ عددهم حوالي 120 شخصا أغلبهم من الإطارات العليا بالمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار في تصريح لجريدة "المغرب" إلى عدم تعرضهم لأي مكروه نتيجة الأحداث الدامية التي يعيش على وقعها السودان منذ ثلاثة أيام والتي أودت بحياة نحو 200 شخص.

كما ناشد سفير تونس بالسودان أفراد الجالية التونسية إلى الحذر والحيطة، قائلا إن الأوضاع المعيشية صعبة جدا، لأنّ أغلب المناطق بالعاصمة السودانية تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي والماء والانترنت إلى جانب تعطّل المرافق، وغلق المحلات بسبب تواصل الاشتباكات.

وفي علاقة بعملية الإجلاء لأفراد الجالية التونسية في السودان، قال سفير تونس شفيق حجي إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه خاصة أن كل الحدود في السودان برا وبحرا وجوا مغلقة، كما أن قاعات الوصول والمغادرة في المطار تم تدميرها والمَدرج أصبح غير صالح للاستعمال.