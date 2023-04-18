تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 20869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة.