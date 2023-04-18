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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قانوني: الإبنة الموظفة لها الحق في الجمع بين مرتبها ومعاش والدها

صدى البلد

أتاح القانون للإبنة الحصول علي  معاش والدها المتوفي شرط أن تكون آنسة أو مطلقه أو أرملة ؟ ولكن ماذا عن الإبنة الموظفة والمتزوجة وحقها في معاش والدها ومتي تصرف المطلقة المعاش؟ . 

المحامية غادة سالم المتخصصة في قضايا الأسرة، أجابت علي هذا التساؤل، مشيرة إلى أنه إذا كانت الابنه موظفة وكانت انسة أو أرملة أو مطلقة فقط وغير متزوجة وتتقاضي مرتب، فلها الحق في معاش والدها. 

حساب المعاش والمرتب 

واضافت ان هذا الامر يتم من خلال حساب  مرتب الابنه، ومعرفة معاش والدها، وإذا تبين أن مرتبها أكبر من معاش والدها، لن يكون لها الحق في معاش والدها، وإذا تبين أن مرتبها يساوي معاش والدها، لن يكون لها الحق ايضا في معاش والدها. 

وتابعت : "لكن إذا تبين أن مرتبها أقل من معاش والدها هنا ستحصل على الفرق بين مرتبها وبين المعاش، بمعني إنه إذا كان  مرتبها مثلا ٥٠٠ جنيه ومعاش والدها ١٠٠٠ جنيه لن تصرف المعاش كله لكن ستصرف منه ٥٠٠ جنيه تقريباً فقط، بما يوازي الفرق بين مرتبها ومعاش والدها و يكون فى حدود الثلثين. 

الجمع بين المرتب والمعاش 

وحول مدي احقية الابنة الموظفه التي تتقاضي  مرتب وفي نفس الوقت هي ارمله تتحصل علي  معاش زوجها المتوفي، فهل يحق لها الحصول عاي  معاش والدها ؟ 

أجابت المحامية غادة سالم قائلة " نعم يحق لها الحصول علي معاش والدها، وهذا يتم من خلال ان الابنة تتقدم على معاش والدها، وتقدم  بيان مفردات مرتبها وبيان بمعاش زوجها المتوفي وبيتم جمع  الاتنين، ووقتها يتم حساب هل  الاثنين" مرتبها ومعاش زوجها المتوفي " اكبر معاش والدها، ففي هذه الحالة لن تحصل عليه، اما اذا تبين انهما اقل من معاش والدها ، يحق لها صرف الفرق بينهما ولكن في حدود  الثلثان و إذا كانت أرملة و تشارك إخوتها فى معاش والدها فلها النصف و الباقى للاخوات فى حدود النصيب المقرر قانوناً. 

واضافت المحامية ان  الارمله التي كانت تتحصل علي  معاش زوجها المتوفي، ثم تزوجت مره اخري وتوقف صرف معاش زوجها المتوفي، فلها الحق في الحصول علي معاش زوجها المتوفي اذا تطلقت من زوحها الثاني، شرط الا تستحق معاش  من زوجها الأخير .

وحول موعد صرف  المطلقه في صرف  المعاش، هل يكون من  تاريخ الطلاق او عند انتهاء فترة العده ؟ اجابت  المحامية "  تصرف  المعاش من الشهر التالي لحدوث الطلاق وليس من تاريخ انتهاء فترة العده" .

احقية المطلقة في المعلش الجنع بين المرتب والمعاش قانون التأمينات والمعاشات

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قانوني: الإبنة الموظفة لها الحق في الجمع بين مرتبها ومعاش والدها

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