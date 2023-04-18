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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سرقة إذاعة القرآن الكريم.. تفاصيل 48 ساعة أوقعت بالمتهمين وأعادت حقوق الوطنية للإعلام | خاص

حسين زين - رئيس الهيئة
حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كشف الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، تفاصيل السطو على محتوى إذاعة القرآن الكريم، وأرشيفها الخاص الذي يحوي كنوز التسجيلات الصوتية لكبار القراء والمبتهلين، وعرضه عبر مواقع القرصنة وتطبيقات الهواتف بشكل غير قانوني.

وقال محمد نوار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه بفضل التحرك السريع من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامي حسين زين، استطاعت الإذاعة المصرية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها في إطار قوانين الملكية الفكرية المحمية بموجب القانون والدستور.

محمد نوار - رئيس الإذاعة المصرية 

وكشف نوار أن القصة بدأت عندما رصدت إدارة المتابعة بالإذاعة المصرية، محتوى صوتي مملوك لإذاعة القرآن الكريم يتم تداوله عبر مواقع على الإنترنت وتطبيقات للهاتف، بغرض التربح بصورة غير قانونية.

وعلى الفور خاطب رئيس الإذاعة المصرية، الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الذي وجّه الشؤون القانونية بالتحرك السريع من خلال محامين الهيئة الوطنية للإعلام، لتقديم محاضر ضد قراصنة المحتوى المسروق.

وتابع رئيس الإذاعة المصرية، أن وزارة الداخلية تمكنت في أقل من 48 ساعة من ضبط المتهم الرئيسي وذلك من خلال معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتوجه الإذاعي محمد نوار، بالشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الذي أولى الأمر اهتمامًا كبيرًا، حتى تم استرجع حقوق الدولة وتراثها التاريخي المتمثل في صوتيات الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم الأهم في الشرق الأوسط والعالم.

كما توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مساعد الوزير لمباحث المصنفات على جهودهم الكبيرة للحفاظ على الملكية الفكرية لمؤسسات الدولة المصرية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

  وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ ) بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكترونى مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرأن الكريم المصرية التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين فى مصر والعالم العربى والإسلامي، وأنه قد إتخذ من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدماً أحدث أساليب التخفى الرقمى للهروب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكترونى المشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (هاتف محمول عليه أثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكترونى – فلاش ميمورى تحتوى على المصدر البرمجى للتطبيق الإلكترونى) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكترونى وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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