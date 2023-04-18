شتوى ولا صيفي.. نلبس ايه في العيد ..مفاجأة في حالة الطقس

حالة من الانقسام سادت أسواق الملابس بين الجمهور في شراء لبس العيد نظرا لتقلبات الطقس مابين شتوي تارة وصيفى تارة أخرى.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس العيد المتوقع لأول أيام عيد الفطر، حيث ستنخفض الحرارة بنحو 10 درجات على جميع أنحاء البلاد، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل أي طوال أيام العيد.

ومن المتوقع أن يشهد الجمعة المقبل أول أيام العيد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب توقعات الطقس المعلنة، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أنّ ساعات الصباح الأولي لأول أيام العيد سيكون الطقس بارد باكرا ويتجه نحو الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، على القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية وخليج السويس، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة، السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.