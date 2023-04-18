الحبس وغرامة مليون جنيه.. خطوات إثبات جريمة السب والقذف عبر الانترنت

بعض الأشخاص يتعرضون للسب والقذف عبر مواقع السوشيال ميديا، لكنهم لايعرفون كيفية اثبات جريمة السب والقذف لمعاقبة الجناه.. ولتحقيق هذا يتطلب عدة خطوات، يحب اتباعها وتشمل:

أولا :لابد من وجود برنت سكرين شوت"بمعني صورة ضوئية تتضمن كلام الجاني للمجني عليه، في جريمة السب والقذف.

ثانيا : وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

ثالثا : التوجه لمقر مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابع لها محل إقامتكم لتقديم بلاغ.

رابعا: إذا تعذر الإنتقال لمقر مباحث الإنترنت ففي تلك الحالة من الممكن إبلاغ مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108.

عقوبة السب والقذف

وحول عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، نص القانون علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نص القانون علي الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير، بجانب تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.