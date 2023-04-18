عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس وغرامة مليون جنيه.. خطوات إثبات جريمة السب والقذف عبر الانترنت

صدى البلد

بعض الأشخاص يتعرضون للسب والقذف عبر مواقع السوشيال ميديا، لكنهم لايعرفون كيفية  اثبات جريمة السب والقذف لمعاقبة الجناه.. ولتحقيق هذا  يتطلب عدة خطوات، يحب اتباعها وتشمل: 

أولا :لابد من وجود برنت سكرين شوت"بمعني صورة ضوئية  تتضمن كلام الجاني للمجني عليه، في جريمة السب والقذف. 

ثانيا : وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

ثالثا : التوجه لمقر مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابع لها محل إقامتكم لتقديم بلاغ. 

رابعا:  إذا تعذر الإنتقال لمقر مباحث الإنترنت ففي تلك الحالة من الممكن إبلاغ مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108.

عقوبة السب والقذف

وحول عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، نص القانون علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 كما نص القانون علي  الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير، بجانب تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.

عقوبة السب والقذف عبر الانترنت جرائم الانترنت اثبات السب والقذف عبر الامترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

حقائب ممتلئة بالأموال| حقيقة العثور على ملايين الدولارات داخل منزل حميدتي.. شاهد

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

ترشيحاتنا

مباحثات بين رئيس الإمارات وملك الأردن لتعزيز التعاون المشترك

كتل هوائية من أوروبا.. مفاجأة في طقس العيد.. هل نشهد سقوط أمطار؟

قبل العيد.. بيع واشتري عربيتك قبل زيادة الأسعار| صور

قبل عيد الفطر | أعلى 7 شهادات ادخار حاليا بالبنوك المصرية

فئة متوسطة.. شوف صور موبايل هونر X50i الجديد قبل إطلاقه

إيلون ماسك يستعد لإطلاق TruthGPT للبحث عن حقيقة وطبيعة الكون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات شهية.. طريقة عمل أم علي بالكنافة

من غير تعب ولاهد حيل .. أسهل طرق تنظيف البيت قبل العيد

بعد تسمم أسرة ببني سويف .. أعراض التسمم الغذائي

تحذير للرجال .. نظام دايت خطير يدمر الخصوبة

فيديو

معنديش عُقد من الرجالة.. زينة تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب|فيديوجراف

رسائل لعشيقها..ماذا فعل عامل الخردة بعد اكتشاف خيانة زوجته في القاهرة ؟

ارتفاع شديد ثم انخفاض مفاجئ..تحذير من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة|شاهد

قلب الدنيا.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا.. وتحذير خطير من هذا الأمر/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ