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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية كمين 15 مايو

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم محاكمة 6 متهمين بتهمة بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في كمين 15 مايو. 

وتبين من خلال الأوراق أسماء المتهمين وهم ر. ح مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، "ع.ع ،مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ر.ص ،مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ور. ح ،مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ور. ي ،مالك ومدير شركة عريضة اكسبريس، وم. ع ،مالك معرض سلام لتجارة السيارات.

وكشف أمر الاحالة أن المتهم الأول، حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه م. ح، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين.

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