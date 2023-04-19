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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم علي المتهم بقتل فتاة الاسكندرية .. اليوم

صدى البلد

تصدر محكمة جنح الأحداث بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم  حكمها علي  المتهم بقتل طفلة جارتة والتعدي عليها. 

بدأت أحداث الواقعة المقيدة، برقم 2082 لسنة 2022 جنح رعاية الأحداث فى الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بالعثور على جثة  المجنى عليها داخل شقتها. 

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة المتهم " ز.م ع" 16 سنة طالب ومقيم بنفس عقار استغل عدم تواجد والد ووالد المجنى عليها لسفرهم إلى محافظة القاهرة،و تواجد الطفلة  بمفردها فطرق باب الشقة ففتحت له، وما أنا ظفر  بها حتى أسقطها أرضا واطبق يدية على رقبتها حتى فقدت وعيها وارتكب جريمته محل الاتهام، ثم أحضر قطعه من القماش ولفها حول عنقها قاصدا إزهاق روحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأحضر سكينه من المطبخ، وقام بطعنها 3 طعنات استقرت برقبتها وقام بسرقة هاتفها المحمول. 

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