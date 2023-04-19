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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدمر الصحة.. يوتيوب يحظر الفيديوهات المتعلقة بهذا المحتوى

يوتيوب يحظر الفيديوهات
يوتيوب يحظر الفيديوهات المتعلقة بهذا المحتوى

قررت شركة جوجل المالكة لمنصة YouTube يوتيوب تحديث السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بإرشادات التعامل مع مقاطع الفيديو التي تمجد أو تروج لاضطرابات الأكل، والتي يمكن أن ينتج عنها أمراض مثل فقدان الشهية العصبي وعدد من الأمراض الأخرى. 

وبحسب موقع TechCrunch فإن يوتيوب سيحذف جميع مقاطع الفيديو التي قد تحث المشاهدين على اتباع أنماط غذائية غير صحيحة وغير علمية، وتلك التي تطلب من الأشخاص اتباعها أو تقليدها، حيث قد  تؤثر مثل هذه العادات الغذائية الغير طبيعية سلبًا على الصحة البدنية أو العقلية للأشخاص.        

كما سيحظر يوتيوب أيضًا المحتوى الذي قد يدفع المستخدمين إلى تقليد سلوك معين ، مثل التنمر على أساس الوزن في سياق اضطرابات الأكل.

وتشمل اضطرابات الأكل التركيز بشكل كبير على الوزن وشكل الجسم والطعام؛ مما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة في تناوُل الطعام، حيث أن هذه السلوكيات يمكن أن تؤثر على حصول الجسم على تغذية مناسبة يمكنها التسبب بأمراض  في القلب والجهاز الهضمي، وأمراض أخرى، وفقا لـ Mayo Clinic .  

أعلن يوتيوب أيضًا أن مقاطع الفيديو التي تركز على التعافي من اضطرابات الأكل أو تتضمن سياقًا تعليميًا أو وثائقيًا أو علميًا أو فنيًا كافيًا قد تتلقى قيودًا على العمر أو تصنيف موارد للأزمات.

يقول يوتيوب إن المحتوى الذي يناقش سلوكيات الأكل المضطربة في سياق التعافي قد لا يكون مناسبًا لجميع الأعمار ، وهذا هو سبب فرض قيود عمرية على محتوى معين عن اضطرابات الأكل، ونتيجة للسياسة المحدثة ، لن تكون بعض مقاطع الفيديو متاحة للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، إذا سجلت الخروج أو إذا كان الفيديو مضمنًا في موقع ويب آخر. 

جوجل YouTube يوتيوب اضطرابات الاكل سلوكيات الأكل المضطربة أنماط غذائية غير علمية

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