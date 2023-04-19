انخفاض جديد في الحرارة.. وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق |الطقس اليوم

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، تشهد بداية انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الأولى.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة الكبرى خلال الطقس اليوم، تكون 32 درجة بعد أن سجلت الثلاثاء 36 درجة تبعا للمحطات الأرصاد الجوية.

وتكون حالة الطقس اليوم، حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء دافئة نسبيًا علي السواحل الغربية.

ومتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرصة سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون الفرص ضعيفة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح نسبيا علي فترات متقطعة خلال الفترة القادمة، حيث تشهد مناطق القاهرة الكبرى نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة