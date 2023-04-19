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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيرميس تحصد جائزة أفضل شركة سمسرة خلال حفل البورصة الأول

صدى البلد

أعلنت البورصة المصرية عن حصول المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، على جائزة أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية أداءً لعام 2022، وذلك خلال فعاليات أول حفل توزيع جوائز خاص بالبورصة المصرية "EGX Awards Ceremony 2023"، والذي أقيم يوم 18 أبريل 2023 بالمتحف القومي للحضارة المصرية. 

هذا وقد شهد قطاع الوساطة ارتفع إجمالي عمليات التنفيذ بنسبة 31% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 26.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية عمليات التنفيذ القوية في مصر، وأسواق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت. 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي العمليات بنسبة 11% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التنفيذ في مصر والمملكة العربية السعودية لتصل الإيرادات قطاع السمسرة في 2022 إلى حوالي مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري، منها حوالي 666 مليون جنيه مصري من السوق المصري وحده. 

على نحو آخر، استحوذ قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس على حصة 40.2% من عمليات السوق المصرية في عام 2022 ليأتي في المرتبة الأولى. 

وستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بجذب الاستثمارات لدعم سوق الأوراق المالية في مصر.

وتعتبر سوق الأوراق المالية منصة أساسية تدعم الاقتصاد المصري وتحرك العديد من الصناعات والقطاعات الحيوية.
 

 

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