نشرة الحوادث| شروط اختيار المأذونين بعد قرار الدستورية.. القبض على صاحب تطبيق "فيجور".. واستعدادات الداخلية في العيد

نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية والتي نستعرض أهمها في السطور التالية..

المفوضين تؤجل دعوي بطلان لائحة المأذونيين الشرعيين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 لجلسة 11 يونيو المقبل.

https://www.elbalad.news/5730604

تأجيل الحكم علي المتهمين في واقعة تعذيب صيدلي حلوان

قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "رماء. ح" و6 آخرين، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة وتعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان"، إلى جلسة 20 مايو، لإعادة المرافعة بعد وفاة العضو اليسار بالدائرة.

https://www.elbalad.news/5730604

الداخلية تلقي القبض علي صاحب تطبيق "فيجور"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين للنصب والإحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق "فيجور" والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة

https://www.elbalad.news/5730604

الداخلية تعلن عن خطط واجراءات امنية في العيد

أعلنت قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

https://www.elbalad.news/5730604