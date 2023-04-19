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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

صدى البلد

بدأت الكثير من ربات المنزل في تنظيف البيت قبل العيد ولكن هناك عادات خطيرة تفعلها السيدات عند التنظيف وهي خلط المنظفات ببعضها 
 ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور تحذيري للسيدات 

وقالت سماح  " إوعي تخلطي الفلاش بالكلور او الكلوريكس وانتي بتنضفي 
إوعي الفلاش دا مادة باستخدمها طبعا في تنظيف الاحواض والحمام المادة الفعالة فيه اسمها حمض الهايدروكلوريك Hcl تمام
الكلور بقي بردو باستخدمه لتنظيف البيت والملابس وتبيض الحمام وهكذا . 

فان المادة الفعالة فيه هيبوكلوريت الصوديوم Naclo فعند خلطهم بيحصل تفاعل بينهم 2Hcl+Naclo👉Nacl+H2o+Cl2
و CL2
وهو غاز الكلور السام والذي يسبب اختناق واغماء ولو المكان مقفول او التهوية بسيطة بيسبب وفاه
دا غير ان خلطهم مع بعض كل واحد بيبطل مفعول التاني 

يسبب الوفاة المنظفات الدكتورة سماح نوح تنظيف البيت التنظيف منظف يسبب الوفاة

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