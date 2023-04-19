عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرار قضائي عاجل بشأن راشد الغنوشي

الغنوشي
الغنوشي

أفادت إذاعة  موزاييك التونسية  أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وكان قد تقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات .

وكان قد قرر  وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، منع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل البلاد ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.

ويأتي ذلك، في برقية موجهة من الوزير الداخلية، إلى الولاة ومديري الأقاليم للأمن والحرس الوطنيين ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني.

وألقى الأمن التونسي، القبض على زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وذلك وفق ما نشرته الصحف التونسية.

ويعتقد أن الاعتقال كان بسبب التصريح الذي هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة، وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة.

وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني"، قال فيه إنه "لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، زاعما أن "الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة"، وذلك وفق ما جاء بالصحف التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن التونسي قامت  بإغلاق مقر جبهة الخلاص الوطني ومنع قياداتها من الاجتماع وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية.

حالة تلبس مستمرة وانتهاء زمن الإخوان بتونس.. ماذا ينتظر الغنوشي بعد القبض عليه؟

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تونس النيابة العامة راشد الغنوشي حركة النهضة وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

موضوعات متعلقة

الداخلية التونسية لـ وكالة تونس إفريقيا (وات): القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس .. الشرطة تداهم منزل الغنوشي وتلقي القبض عليه

ترشيحاتنا

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

بعد المقلب.. نيرمين محسن لرامز جلال: حرام عليك أنا أول مرة أتبهدل

270 قتيلا.. أمريكا تجدد إدانتها للعنف في السودان

اكتشاف مخلوق غامض بـ 24 عيناً في هونج كونج | تفاصيل

تشاد توقف فرقة عسكرية سودانية كاملة دخلت الدولة بالأسلحة.. وهكذا تعاملت معها

رامز نيفر إند.. نيرمين محسن: أنا بموت خلاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة

بعد تغير شكل أنفها.. 10 صور آثارت الجدل ل رنا رئيس قبل التجميل

ضرة مهرة.. صدى البلد يكرم دنيا المصري بعد تألقها في ضرب نار

فيديو

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

أحمد السقا يكشف أسرار وكواليس مسلسل حرب

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ