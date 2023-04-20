ناقد فني: منى زكي تألقت في "تحت الوصاية".. و"جت سليمة"

أكد الناقد الفني مصطفى حمدي، أن مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي يعد واحدا من أهم مسلسلات رمضان 2023، حيث تفوقت الفنانة منى زكي على نفسها، حيث يتناول المسلسل قضية مهمة جدا تتعلق بحق الولاية والوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وأضاف مصطفى حمدي خلال حواره على القناة الأولى، أن منى زكي جسدت مشاعر الأمومة في مختلف المواقف، إذ تجسد المشاعر الخاصة بالسيدة التي تحاول مواجهة قسوة الظروف والمعيشة واستعادة حق أولادها والعمل حتى تضمن لهم مصدر رزق.

وتابع، أن إيمان العاصي وهالة صدقي ومي عز الدين قدمن أدوارا رائعا في مسلسلي جعفر العمدة وسوق العمدة، موضحًا: "السيدات حصلن على حقهن في مسلسلات رمضان 2023".

وأشار، إلى أن دنيا سمير غانم تمتلك شعبية كبيرة جدا عند الأسرة المصرية، كما أن لديها شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وما قدمته في مسلسل جت سليمة يعد تطور نوعي في الفوازير وألف ليلة وليلة، حيث جمع المسلسل بين الاستعراض والأحداث، موجها التحية للمخرج على المسلسل.

