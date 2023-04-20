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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل: داخلين على أيام العيد واللمة الحلوة

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

قالت الإعلامية نهال طايل، إن اليوم من الممكن أن يكون اليوم الأخير لبرنامج “إحنا لبعض”، معقبة: “داخلين على أيام العيد واللمة الحلوة ونفضل فى خير وأمان وسلام وبلادنا تفضل تسعنا وتضلل علينا ونعيش بها فى سلام”.

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها “إحنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “29 يوم فاتوا آخرهم اليوم من التقي، كل واحد لديه تقوى وبر بوالديه وصلة رحم وعزايم واستقبال وبيوت عامرة بالخير، حتى الأطفال تشعر برمضان”.

وتابعت: “كل ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قمنا به من صالح الأعمال فى ميزان حسناتنا، اللهم تقبل أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا وتقبل كل دعواتنا بالشهر الكريم يا الله”.

الإعلامية نهال طايل نهال طايل “إحنا لبعض رمضان أيام العيد صدى البلد”

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