نهال طايل: داخلين على أيام العيد واللمة الحلوة

قالت الإعلامية نهال طايل، إن اليوم من الممكن أن يكون اليوم الأخير لبرنامج “إحنا لبعض”، معقبة: “داخلين على أيام العيد واللمة الحلوة ونفضل فى خير وأمان وسلام وبلادنا تفضل تسعنا وتضلل علينا ونعيش بها فى سلام”.

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها “إحنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “29 يوم فاتوا آخرهم اليوم من التقي، كل واحد لديه تقوى وبر بوالديه وصلة رحم وعزايم واستقبال وبيوت عامرة بالخير، حتى الأطفال تشعر برمضان”.

وتابعت: “كل ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قمنا به من صالح الأعمال فى ميزان حسناتنا، اللهم تقبل أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا وتقبل كل دعواتنا بالشهر الكريم يا الله”.