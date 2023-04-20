صديقتنا.. المجر تقيّم علاقتها بـ روسيا والولايات المتحدة

قال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إن المجر تعتبر روسيا شريكا اقتصاديا لها والولايات المتحدة صديقتها، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وأ‏وضاف جولياس عندما سئل عن علاقات المجر مع القوتين العظميين، أن روسيا شريكتنا والولايات المتحدة صديقتنا.‏

وأوضح أن ‏روسيا هي الآن شريكنا اقتصاديا ويمكن أن تصبح صديقتنا إذا التزمت باتفاقيات القانون الدولي.

و‏تواصل بودابست شراء النفط والغاز الروسي، وتعارض باستمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا.

ومع ذلك، في بداية الصراع أعلنت المجر دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأدانت تصرفات روسيا ضد الدولة المجاورة.‏