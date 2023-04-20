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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الفطر لأبناء دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور

زياة دور الرعاية
زياة دور الرعاية الإجتماعية بالابعادية بدمنهور

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم بزيارة دور الرعاية الإجتماعية بالأبعادية بدمنهور لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد.

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نقلت نائب محافظ البحيرة تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أبناء ونزلاء دور الرعاية الإجتماعية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقدمت لهم الهدايا.

زياة دور الرعاية الإجتماعية بالابعادية بدمنهور 
زياة دور الرعاية الإجتماعية بالابعادية بدمنهور 
زياة دور الرعاية الإجتماعية بالابعادية بدمنهور 
زياة دور الرعاية الإجتماعية بالابعادية بدمنهور 

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية العمل على تأهيل الاولاد والبنات ودمجهم فى المجتمع والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لمن يصل الى السن القانونية منهم.


ووجهت المؤسسات الرياضية بالمحافظة بالعمل على اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها مهاراتهم فى شتى الألعاب.

مؤكدة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على دمجهم بالمجتمع.

قامت الدكتورة نهال بلبع بتهنئة وتقديم الهدايا لنزلاء الوحدة الشاملة لرعاية الطفل بعدد ٢٥ طفل

كما قامت بتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية والتي تضم ٢٩ طفل بدار البنين و ٥٥ بنت بدار رعاية البنات.

وكذا تقديم التهنئة بالعيد لنزلاء مجمع دور المسنين بالأبعادية الذى يضم ٣٣ نزيل وقدمت لهم الهدايا، وقامت بتفقد اقسام المبنى الجديد ومنها جناح وغرف النزلاء ووحدة العلاج الطبيعي والمطعم والمطبخ والعيادة الطبية ومختلف الأقسام ووجهت بتشغيل المبنى بفاعلية تامة مع بحث امكانية استغلال المبانى القديمة وتكثيف أعمال النظافة.

مؤكداً على تقديم كافة الرعاية والدعم لجميع النزلاء وبذل أقصى جهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية إحتياجاتهم.

كما تفقدت سيارة جمعية مستثمري محافظة البحيرة المحملة بالعك والبسكويت واللحوم والخضر والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة نزلاء دور الرعاية.

رافق نائب محافظ البحيرة خلال الجولة ، محمد كجك رئيس مدينة دمنهور، وفايزة زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي،و دعاء قنديل أمين صندوق جمعية مستثمري البحيرة، وممثلى جمعية صناع الخير والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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