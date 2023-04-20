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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة "العيد أحلى" داخل 381 مركز شباب بالبحيرة

الشباب و الرياضة
الشباب و الرياضة بالبحيرة

أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالبحيرة  تكثيف الجهود المبذولة لاستقبال عيد الفطر المبارك بكافة مراكز الشباب، مضيفا أنه سيتم تدشين مبادرة "العيد أحلى" داخل 381 مركز شباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة خلال أيام العيد.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن مبادرة "العيد أحلى" التى تنظمها وزارة الشباب تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعى التى تقوم به مراكز الشباب داخل البيئة المحيطة بها، لافتا إلى أن المبادرة تضم عدة فاعليات رياضية وترفيهية وفنية وكذلك توزيع الألعاب والهدايا وذلك لرسم البهجة على وجوه الأطفال والطلائع والشباب خلال أيام العيد خاصة بالقرى والنجوع بالمناطق النائية.

وأشار خضر إلى أن مبادرة العيد أحلى تشمل أيضا إقامة مسابقات ثقافية وفنية للمشاركين وكذلك عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب بالإضافة إلى فقرات ترويحية وفنية واستعراضية مختلفة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب قد وجه بفتح مراكز الشباب أيام عيد الفطر المبارك وتنظيم يوم ترفيهى للطلائع والشباب تحت عنوان "العيد أحلى " يشمل مشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب.

وتستهدف المبادرة إبراز دور وزارة الشباب والرياضة فى الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب

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