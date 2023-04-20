استاد القاهرة : جاهزون لاستضافة جمهور الأهلى فى مباراة الرجاء المغربى

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى على جاهزية استضافة جماهير النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل "جاهزون حاليا لاستضافة جمهور الأهلى فى مباراة الرجاء المغربى المقبلة والتى سوف يتواجد بها 50 ألف متفرج".

وأوضح وليد عبد الوهاب خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة مع برنامج النجوم في رمضان مع الاعلامى محمد الليثي قائلا " سعة ستاد القاهرة ٧٢ ألف و ٦٠٠ كرسى و جمهور الرجاء المغربى ٢٤٠٠ متفرج".

وأردف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى قائلا " مقدرش أزعل جمهور الاهلى منى لانى كان صعب استضافة الفريق فى ظل وجود فرق كتير بتلعب على الاستاد".