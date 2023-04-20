حان الوقت .. الفرنسيون يكشفون عن هروب وشيك لـ زيلينسكي من أوكرانيا

غضب قراء صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، من مطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بانضمام أوكرانيا إلى الكتلة العسكرية في أقرب وقت ممكن وزيادة إمدادات الأسلحة لبلاده.

وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ستولتنبرج في كييف، حث زيلينسكي على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الكتلة العسكرية في أقرب وقت ممكن، وطلب أيضًا المساعدة في حل المشكلة مع "عدم الرغبة" التي يمد بها بعض الحلفاء الأسلحة إلى الجيش الأوكراني.

وكتب أحد القراء: "سيرجي شويجو، حان الوقت، اضرب!".

وكتب أحد القراء: “أتساءل إلى أين سيهرب زيلينسكي.. إلى لندن أو إسرائيل أو حصن بريجانكون؟".

وأضاف آخر : "لا يبدو أنه سعيد بذلك. هل يجهزون طائرات الهليكوبتر للإجلاء؟”.

وأضاف معلق آخر : "من الواضح أن الولايات المتحدة تهدف إلى حرب عالمية ثالثة يريدون جر أوروبا إليها".

وكتب آخر: "الناتو في كييف ... لماذا؟ هل يجب أن تضيف هذه القصة مزيدًا من الوقود إلى النار؟".

وأضاف آخر: "هناك الكثير من هذه الزيارات التي لم تعد تفاجئ أحدًا".