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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قضايا الدولة تحدد موعد توزيع جوائز وقف المستشار الفنجري للدعوة والفقه الإسلامي

صدى البلد

قرر المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام ٢٠٢٣ موعد توزيع جوائز الوقف هذا العام يوم السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة الثانية ظهرًا بمقر الهيئة الكائن في ٤٢ شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين بجوار مسجد د مصطفى محمود.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف.

 

نتائج المسابقة      

وكانت أعلنت اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نتائج المسابقة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من الدكتور شوقي إبراهيم علام    (مفتي الديار المصرية) والدكتور إبراهيم الهدهد    (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)
الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا                (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق) و الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي   (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)
والدكتور/ محمد محمود أبو هاشم    (نائب رئيس جامعة الأزهر)- 
و المستشار/ أحمد فكري صالح             (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)
 المستشار/ سامح سيد محمد  (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف)
 

وبعد المناقشة والمداولة أسفرت عن النتيجة الآتية:
أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه".
ب ـ الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو: 
د. أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).
ج ـ الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو السيد: ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ معلم أول "لغة عربية "
د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:
1ـ د. باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.
2ـ المستشارة / داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.
3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.
4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.
5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.
6ـ د. المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.
7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.
8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".
ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وهي السيدة: أ د. علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.
ب ـ حجب الجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه". 
ج ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:
1ـ د. محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.
2ـ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.
3ـ أد. سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.
د ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما السيدان:  
1ـ د. إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.
2ـ د. إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.
وقد قررت اللجنة العليا للوقف توزيع الجوائز على النحو الموضح عاليه، وتفويض المستشار/ محمد بكر رئيس الهيئة ناظر الوقف، في تحديد موعد وكيفية تسليم الجوائز للفائزين. والذي قرر سيادته أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تسليم الجوائز بكافة وسائل الإعلام وعلى موقع الهيئة.
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة مسابقة الفنجري جوائز مسابقة الفنجري

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