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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماذا سيحدث بحالة الطقس أول يوم العيد ؟

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

صدى البلد

 أعلنت دار الإفتاء غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وأصبح السؤال الأكثر بحثا بين المصريين، هو كيف ستكون الأجواء غدا وخلال أيام العيد.
وهل ستكون الأجواء صيفية، أم ستنخفض من جديد درجات الحرارة؟!، وهذا ما سنعرضه حالا لحضراتكم وهنعرف كمان ايه هو التحذير الهام الذي اطلقه مركز معلومات تغير المناخ. 


لذلك وجه الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا الجمعة 21 أبريل، والذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

للمزيد من التفاصيل برجى متابعه الفبدبو التالى : 

عيد الفطر المبارك الأجواء صيفية مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة

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