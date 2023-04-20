تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

ماذا سيحدث بحالة الطقس أول يوم العيد ؟

أعلنت دار الإفتاء غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وأصبح السؤال الأكثر بحثا بين المصريين، هو كيف ستكون الأجواء غدا وخلال أيام العيد.

وهل ستكون الأجواء صيفية، أم ستنخفض من جديد درجات الحرارة؟!، وهذا ما سنعرضه حالا لحضراتكم وهنعرف كمان ايه هو التحذير الهام الذي اطلقه مركز معلومات تغير المناخ.



لذلك وجه الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا الجمعة 21 أبريل، والذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

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