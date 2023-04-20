التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد

تعادل فريق سيراميكا أمام الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

واستهل الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: عمار حمدي - عبد الله نصيب - محمود علاء - هشام صلاح.

الوسط: أحمد عادل - مورو ساليفو - محمود عبد العزيز - - محمد محمود - أحمد بهاء.

الهجوم: كريستوفاو مابولولو.

أما تشكيل سيراميكا جاء كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمد عادل - محمد توني - جاستيس آرثر- محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي - احمد ياسر ريان - وايو كونستاتت.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر فيما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة.