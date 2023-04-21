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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الحلقة 14| دياب يطارد منى زكي

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة حيث واصل دياب ملاحقة منى زكي.

وعلم دياب، مكان منزل منى زكي في دمياط، ولكنها استطاعت الهرب منه، وقام دياب بتأجير مركب لملاحقة منى في البحر.

بينما تكاتف طاقم البحرية مع منى زكي، وساعدوها وقاموا باصطياد جمبري فراولة، ولكن تنتهي احداث الحلقة بتحالف دياب مع عدد من المراكب للامساك بمنى زكي.

قصة مسلسل “تحت الوصاية”  

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

تحت الوصاية منى زكى دياب على الطيب محمد شاكر خضير احمد خالد صالح

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