استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالبحيرة أيام العيد

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن ومراكز دمنهور لمتابعة سير العمل بالمحطات وروافع الصرف الصحي والوقوف على اخر المستجدات ومتابعة سير العمل وانتظام الورادى والنوبتجيات.

جاءت هذه الجولة تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة (محطة مياه دمنهور التشيكي -محطة مياه دمنهور عقد 4.. محطة مياه دنشال .. رافع صرف صحى العزيز عثمان .. ادارة شبكات الصرف الصحى ).

وشدد رئيس الشركة على النظافة العامة للمحطات والالتزام بجدول التشغيل والصيانة الدورية، ورفع عينات المياه بصفة مستمرة والسرعة في صيانة الأعطال والحفاظ علي المعدات والطلمبات الموجودة داخل المحطات.

وأكد رئيس مياه البحيره أن الشركة ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال ايام العيد وذلك من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أي بلاغات في اسرع وقت ممكن.

كما أكد على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل. كما أمر سيادته برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات.

وطالب بتواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، والتأكد من جودة المنتج من المياه عن طريق المعمل المركزي بالشركه بصوره ومتابعه مستمره واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأصدر تعليماته بإستمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام العيد بناء علي تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام أجازه عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الخميس 20 ابريل مايو حتى الثلاثاء 25 ابريل، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

IMG-20230421-WA0023

IMG-20230421-WA0024

IMG-20230421-WA0025

IMG-20230421-WA0026

IMG-20230421-WA0027