فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

نقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري ان الرغبة في تتويج محمد صلاح بلقب كبير تمثل حافز إضافي بالنسبة لنا، فهناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب المصري واقتربوا جدا من الفوز ببطولة أمم إفريقيا لكنهم لم ينجحوا.

وتابع فيتوريا أن هذه المجموعة في حاجة لتحقيق لقب ويستحق لترك بصمة لهم لكي يعرف أحفادهم أنهم كانوا لاعبين كبار ولديهم مسيرة مهنية جيدة مع المنتخب وفي الواقع محمد صلاح له تأثير كبير في كل إفريقيا وبالطبع في مصر وصلاح رمز لا يمس في مصر ويجب علينا جميعا النظر لمحمد صلاح كمثال.

محمد صلاح مثل أعلى للشباب

ونوه فيتوريا أن كل شاب يريد أن يصبح مثل محمد صلاح لكن يجب أن يعلموا الأمور التي مر بها صلاح الأمر لم يكون سهلا في البداية ولم يلعب كثيرا في العديد من الأندية لكنه استمر في القتال والعمل، ولذلك من دواعي سروري العمل مع محمد صلاح.