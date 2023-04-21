الأخضر يتحول.. مدرب الرجاء المغربي يتحدى الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

تحدى التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، نظيره الأهلي، قبل مواجهة الغد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الرجاء المغربي في تصريحات نقلها موقع “البطولة”: "المقابلة ستكون مميزة بين الطرفين، لأن الأهلي لديه جمهور كبير والرجاء يمتلك جمهور كبير وعالمي".

وتابع: "الرجاء يتحول في المقابلات الكبرى، المستوى الفردي والجماعي لديه يزيد، واللاعبون يصبح لديهم حافز إضافي".

الرجاء ضد الأهلي

واختتم: “الرجاء يكبر في المقابلات الكبيرة، واللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، سنواصل في نفس الاتجاه، نتوفر على لاعبين كبار قادرين على رفع التحدي إن شاء الله”.