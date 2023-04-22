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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هدنة 3 أيام في السودان .. واشنطن ترحب وتوجه نداءا عاجلا .. والجامعة العربية تؤكد: فرصة لاستعادة الهدوء

صدى البلد

هدوء حذر يعم السودان بعد مفاوضات وجهود عربية دولية مكثفة

واشنطن ترحب بالقرار وتدعو للالتزام بالهدنة ووقف الاقتتال بشكل تام

الجامعة العربية عن الهدنة: فرصة لاستعادة الهدوء

البرلمان العربي يثمن جهود وقف إطلاق النار في السودان 

 

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".
أضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".
ووافقت قوات الدعم السريع في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة، لكن القتال استمر بين الجانبين

وسعت الولايات المتحدة وقوى إقليمية للضغط على طرفي الصراع من أجل الدخول في هدنة خلال فترة العيد، لتسهيل المساعدات الإنسانية للمواطنين.

الجامعة العربية.. فرصة لاستعادة الهدوء

في بيان عاجل صدر عن جامعة الدول العربية؛ أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف اطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام ان اتفاق وقف اطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الاساسية وفتح الممرات الانسانية للتعامل مع الحالات الانسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل.

وأشار المتحدث الرسمي؛ إلى أن النداء الإنساني الذي كان قد أطلقه الامين العام يوم ١٩ ابريل الجاري وناشد فيه طرفي النزاع بوقف اطلاق النار خلال ايام العيد؛ مضيفا أن الجامعة العربية تؤكد على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.

البرلمان العربي يثمن الجهود العربية والدولية 

فيما رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمنا كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن وذلك لوقف نزيف الدماء من أبناء الشعب السوداني .

ودعا رئيس البرلمان العربي الأطراف السودانية كافة إلى الإلتزام بالهدنة والبناء عليها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية، وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

الخارجية الأميركية تدعو للالتزام بالهدنة


ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإعلان الهدنة من كلا الطرفين، قائلا:

لقد تحدثت مع البرهان وحميدتي أمس، وحثتهما على الالتزام بوقف إطلاق النار والالتزام به خلال هذه الفترة، لكن من الواضح، مع ذلك، أن القتال مستمر وهناك انعدام ثقة خطير بين القوتين.
يجب أن تكون الأولوية للجميع إنهاء معاناة المدنيين.
أكرر دعوتي لكلا الجانبين لوقف القتال للسماح للمدنيين بالعناية بأنفسهم وعائلاتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، وتمكين جميع المدنيين، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، من الوصول إلى بر الأمان.
أهم الاشياء مع توقف القتال، أن يركز القادة العسكريون والمدنيون على وجه السرعة على البدء في المفاوضات بشأن الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار المستدام لمنع المزيد من الضرر للسودانيين.
يجب أن تتناول المفاوضات إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك انسحاب كلتا القوتين من المناطق الحضرية.
نذكر كلا الطرفين المتحاربين بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهما باحترام جميع حقوق المدنيين.
لا يزال المجتمع الدولي على استعداد لدعم عملية تهدف إلى إنهاء هذا القتال وبدء حكومة مدنية

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