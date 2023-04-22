هل يترشح لجوائز عالمية؟.. الجارديان البريطانية تشيد بمسلسل منى زكي تحت الوصاية

سلطت الجارديان البريطانية الضوء على مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"، الذي عرضت حلقته الأخيرة منذ ساعات، ونال إشادات موسعة على مدار أيام عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر موقع الجارديان البريطاني تقريرا عن مسلسل "تحت الوصاية"، ووصفه المسلسل بأنه دراما ناجحة، تنوه لضرورة إصلاح وتغيير قوانين الوصاية على الأيتام في مصر.

عنوان تقرير الجارديان عن تحت الوصاية

ووصف تقرير الجارديان، مسلسل تحت الوصاية، بأنه يسلط الضوء على القضايا والأزمات التي تواجه النساء والأطفال، بعد وفاة الأب، ودعوة نواب من البرلمان لضرورة مراجعة قوانين الوصاية في مصرز

وذكر التقرير الطلبات المقدمة إلى رئيس البرلمان ووزير العدل المصري بأسماء نواب لإعادة النظر في قوانين الوصاية، الذي يستهدف الأمهات والنساء بشكل غير عادي ويضر بالأسرة.

وشرح صحفي الجارديان المختص بتغطية قضايا وشئون مصرية، أزمة قانون الوصاية الذي يمنح الجد حق التصرف في إرث أطفال ابنه حال وفاته حتى بلوغ سن 18 عاما، وترك الأم بلا رأي في هذا الشأن.

ونوه تقرير الجادريان أيضا إلى مسلسل منى زكي الناجح سابقا، "لعبة نيوتن"، الذي ناقش قضية أخرى خاصة بحقوق المرأة في مصر، وشارك في الكثير من التغيير أيضا.

وعقب نشر مقال الجارديان، تعالت العديد من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنادي بضرورة ترشح مسلسل منى زكي "تحت الوصاية" لجوائز عالمية، أبرزها أن يكون ضمن قائمة أفضل مسلسل قصير في قوائم ترشيحات الإيمي العالمية.

جوائز الإيمي العالمية، سبق وترشحت لها الفنانة منى شلبي ضمن قائمة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، ونالت احتفاءا كبيرا أنذاك رغم خسارتها للجائزة.