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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات الاهلي والرجاء.. من له الأغلبية؟

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الرجاء المغربي للمرة العاشرة في تاريخهما خلال المسابقات الإفريقية.


ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساءً.


8 مباريات في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس السوبر الإفريقي جمعا الأهلي والرجاء قاريا.

ويسيطر التعادل على مواجهات الفريقين، فانتصر الأهلي في مباراتين ومثلهما للرجاء، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.
وسجل كل فريق 10 أهداف في شباك الآخر.

دوري أبطال إفريقيا 1999
 

اللقاء الأول بين الأهلي والرجاء جاء في دور المجموعات.
فاز الرجاء في القاهرة بهدف دون رد.

وفي الإياب بالمغرب تعادل الأهلي بنتيجة 1-1 بفضل هدف محمد فاروق.


الهدف لم يكن كافيا لتأهل الأهلي للنهائي حيث كان يتأهل بطل المجموعة مباشرة آنذاك للمباراة النهائية.


دوري أبطال إفريقيا 2002
التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات، في المغرب انتصر الرجاء بهدفين مقابل هدف والذي سجله أحمد بلال.
وفي القاهرة انتهت أكثر المباريات تهديفيا بين الفريقين بالتعادل 3-3.


سجل للأهلي آنذاك إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال في موسم أنهى خلاله الأهلي دور المجموعات متذيلا الترتيب وتصدر الرجاء المجموعة.


دوري أبطال إفريقيا 2005
عرف الأهلي كيفية التعامل مع الرجاء بدءا من دور المجموعات لتلك النسخة، فتأهل كلاهما سويا لنصف النهائي.
الأهلي انتصر في القاهرة بالجولة الأولى بفضل صاروخية محمد شوقي.


وفي المغرب عاد بنقطة تعادل ثمينة بفضل هدف متأخر من عماد متعب منع الأهلي من تلقي الهزيمة.


الأحمر أكمل المشوار وتوج باللقب بدون هزيمة.


السوبر الإفريقي 2022
غابت المواجهات بين الفريقين لمدة 17 عاما، والتقى البطلان مجددا، الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.


السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر شهد تقدم مبكر من الرجاء ومن ثم أدرك طاهر محمد طاهر التعادل في الدقيقة 90.


وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي بنتيجة 6-5 لتكتب لقبا قاريا للأهلي.


دوري أبطال إفريقيا 2021-2022
بعد أشهر قليلة التقى الفريقان مجددا لكن في ربع نهائي دوري الأبطال وليس دور المجموعات كما حدث في النسخ السابقة.


الأهلي انتصر ذهابا بثنائية عمرو السولية وحسين الشحات بنتيجة 2-1، كما أهدر السولية ركلة جزاء.


وفي الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس، تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء.


وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل كاتبا تأهلا للأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.
 

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