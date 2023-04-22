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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

صدى البلد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي


ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


عودة رباعي الأهلي أمام الرجاء


يستعيد الأهلي في مباراة الغد خدمات الثنائي أحمد عبدالقادر وحسين الشحات، بعد التعافي من الإصابة التي أبعدتهما عن مباراة الفريق الماضية أمام سموحة، بالإضافة إلى حمدي فتحي، الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف لتراكم الإنذارات، والتونسي علي معلول، الذي فضل الجهاز الفني إراحته.


ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، بالفوز بأكثر من هدف من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة، التي ستقام على مركب الخامس، الأسبوع المقبل.


معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة


سوف يقوم التونسي عصام الشوالي بالتعليق على مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، عبر شاشة «bein sport 4».
 

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موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

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