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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب تغير ينصف الملاين.. مني زكي تشارك الجمهور تعليق نهاد أبو القمصان

مني زكي
مني زكي


شاركت الفنانة مني زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر خاصية استوري تعليق نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة،علي قضيه ياسين وفرح ابناء حنان في مسلسل "تحتالوصايه".

 

وعلقت مني زكي قائله:" يارب يحصل اي تغير ينصف ملاين زي حنان".

 

ونشرت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عبر حسابها على موقع انستجرام، تعليقا على نهاية مسلسل "تحتالوصاية"، وكتبت: "الأم اتسجنت ليه؟ الأم اللى نجحت فى إدارة أموال ولادها وعملت مطعم اتسجنت بتهمة السرقة لأنها أخدت أموالالقصر بدون موافقة من النيابة الحسبية، والعم كان ممكن تنازل عن البلاغ بس محدش بيطمع وفجأة يطلع ملاك ويتنازل".

 

وأضافت أبو القمصان: "مين هيصرف على العيال؟ قانونا الإنفاق مسئولية عمهم لأنه الوصى وحتى لو مش وصى لأنه قرابة من جهة(العصب)، ولأن العم فاشل فى إدارة حياته أصلا ومش عارف يصرف على نفسه ويتجوز فغالبا مش هيعرف يصرف على الولاد طيب يروحولخالتهم؟ خالتهم مش بتشتغل، وجوز خالتهم مش ملزم يصرف عليهم أو ربما معندوش إمكانية يصرف فغالبا الأولاد هيتحطوا فى داررعاية".

 

وتابعت : "ممكن البعض يشوف دا صعب قوى أو خيال مؤلف لكن فى الواقع وفى المحاكم حكايات صعبة أصعب من كدا كمان، ولما بنحكىللمؤلفين عن اللى بيشوفو فى الواقع بيتصدمو ا ولأن قوانينا من أيام أهل الكهف، ومسلسل تحت الوصاية حطنا قدام مراية قانون من ضمنقوانين كثيرة قوى أقل ما يقال عليها (سيئة)."

 

قصة مسلسل تحت الوصاية 
 

وتكافح أم لطفلين مجاهدة المجتمع الذكوري بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتمعليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنهاغير محاوطة بقيود وتحكمان الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموالعلى أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصولعلى حريتها.

 

أبطال مسلسل تحت الوصاية
 

ويشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، رشدي الشامي، مها نصار، الطفل عمرشريف، أحمد خالد صالح، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، علي الطيب، ثراء جبيل، نهى عابدي، جميلبرسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

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