السعودية وبريطانيا تؤكدان أهمية وقف التصعيد بالسودان.. الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 3 أيام .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يشارك أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال الجيش والشرطة احتفالية عيد الفطر

محمد بن سلمان يبحث مع بوتين سبل تطوير العلاقات بين البلدين

أمريكا تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم سفارتها بالخرطوم

المخاوف من العقوبات الأمريكية تعرقل مبيعات أسلحة روسيا للهند

كييف تقر بتقدم روسيا بباخموت.. لكن "الوضع تحت السيطرة"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك أسر وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت بمركز المنارة، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي حرص على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر، وأدار حوارا دافئا وحديثا ودودا معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطوريها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "القبس" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، جيمسي كليفرلي، على أهمية وقف التصعيد في السودان، وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.

وأشارت "الراي" إلى أن الجيش السوداني أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة "لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الأنسانية.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبرت أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن شحنات الإمدادات العسكرية الروسية إلى الهند توقفت وسط مخاوف من التعرّض لعقوبات الولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي تواجه في موسكو ونيودلهي صعوبات لإيجاد آلية دفع لا تنتهك تلك العقوبات.

وأشارت "الراي" أن أوكرانيا أعلنت أن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد لكن الوضع تحت السيطرة.

وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.