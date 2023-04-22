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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة أمريكية تكشف تأثير التيك توك على الصحة العقلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت دراسة أجراها باحثو علوم الكمبيوتر بجامعة مينيسوتا توين سيتيز تأثير «تيك توك» على الصحة العقلية للإنسان.

تشير الدراسة، التي تعد هي الأولى من نوعها، إلى أن تأثير «تيك توك» على الصحة العقلية للمستخدمين معقد، ويمكن أن تكون منصة التواصل الاجتماعي وخوارزميتها الفريدة بمثابة ملاذ وعائق للمستخدمين الذين يعانون من حالات عقلية.

وذكرت صحيفة ميديكال إكسبريس، أنه من خلال مقابلات أجريت مع مستخدمي تيك توك، وجد فريق جامعة مينيسوتا أن المنصة زودت الكثير منهم بشعور باكتشاف الذات والمجتمع الذي لم يتمكنوا من العثور عليه في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ومع ذلك، قال الباحثون إن خوارزمية تيك توك أظهرت أيضا ميلا مقلقا لتعريض المستخدمين مرارا وتكرارا لمحتوى يمكن أن يكون ضارا بصحتهم العقلية.

وأوضح ستيفي تشانسيلور، كبير مؤلفي الورقة البحثية، والأستاذ المساعد في قسم علوم الكمبيوتر والهندسة بجامعة مينيسوتا: «يساء فهم تيك توك من قبل الأشخاص الذين لا يستخدمون المنصة، إنهم يفكرون في الأمر على أنه منصة للرقص أو المكان الذي يتم فيه تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويظهر بحثنا أن تيك توك يساعد الأفراد على العثور على معلومات عن المجتمع والصحة العقلية، لكن، يجب على المستخدمين أيضا الانتباه إلى خوارزميته، وكيف تعمل، ومتى يقوم النظام بتزويدها بأشياء ضارة برفاهيتهم».

ويختلف تيك توك عن منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى من حيث أنه يتم تشغيله بشكل أساسي بواسطة خوارزمية نظام التوصية التي تعرض مقاطع الفيديو التي يعتقد أنها ستنال إعجابك في موجز صفحة For You (من أجلك)، بدلا من عرض المشاركات في الغالب من الحسابات التي تتابعها.

وقال الباحثون إنه في حين أن هذا يمكن أن يكون رائعا لعرض المزيد من المحتوى الذي يعجبك، إلا أنه قد يؤدي أيضا إلى وجود فجوة من المحتوى السلبي الذي يكاد يكون من المستحيل الهروب منه.

وأوضحت آشلي ميلتون، المؤلفة الأولى للورقة البحثية، وطالبة الدكتوراة في علوم وهندسة الكمبيوتر بجامعة مينيسوتا أن «تيك توك عبارة عن منصة ضخمة لمحتوى الصحة العقلية»، وقالت: «يميل الأشخاص إلى الانجذاب نحو وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المعلومات والأشخاص الآخرين الذين يمرون بمواقف مماثلة، وتحدّث الكثير من المشاركين لدينا عن مدى فائدة معلومات الصحة العقلية هذه، لكن في مرحلة ما، نظرا للطريقة التي تعمل بها الصفحة الرئيسية للتطبيق، ستستمر في منحهم المزيد والمزيد من نفس المحتوى، عندها يمكن أن يتحول من كونه مفيدا إلى كونه مزعجا ومثيرا».

ووجد الباحثون أنه عندما يدخل المستخدمون في دوامات ضارة من المحتوى السلبي، فغالبا ما لا يكون هناك مهرب.

وتتضمن واجهة تيك توك زر «غير مهتم»، لكن المشاركين في الدراسة قالوا إنه لم يحدث أي فرق في المحتوى الذي ظهر في الصفحات الرئيسية لحساباتهم.

وأعرب المشاركون في الدراسة أيضا عن صعوبة التمييز عندما ينشر منشئو تيك توك محتوى عاطفيا أو مكثفا للصحة العقلية بشكل حقيقي، أو ما إذا كانوا «يسعون وراء أهدافهم» لكسب المزيد من المتابعين والإعجابات.

وأُجبر العديد من المشاركين على أخذ فترات راحة أو على التوقف عن استخدام المنصة بالكامل بسبب الضغط الذي تتسبب فيه.

ووفقا لباحثي جامعة مينيسوتا، فإن هذا لا يعني أن تيك توك ضار، لكنهم قالوا إنها معلومات مفيدة يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام المنصة، خصوصا لأغراض الصحة العقلية

TikTok تيك توك الصحة النفسية دراسة أمريكية البحث

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