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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج الرجاء المغربي لوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، اليوم، السبت على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عندما تأهل على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي.

الأهلي يستدرج الرجاء المغربي لوضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويتطلع الأهلي في مباراة اليوم أمام الرجاء، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية بالقاهرة، تسهل له مهمة العودة  في المغرب، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وسيعول المدرب السويسري مارسيل كولر على الحالة الفنية المميزة في خط الهجوم، وتألق الثنائي مؤخرا محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

في المقابب، يستهدف فريق الرجاء المغربي للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، حيث سيعول على هداف الفريق في البطولة الإفريقية هذا الموسم حمزة خابا برصيد 5 أهداف.

ويدرك تماما المدرب منذر الكبير المدير الفني للرجاء، أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق بحجم الأهلي.

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