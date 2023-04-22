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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقوا مصرعهم في ليبيا.. تشييع جثامين 6 شباب بمسقط رأسهم أسيوط

تشييع جثامين 6 شباب
تشييع جثامين 6 شباب بمسقط رأسهم أسيوط

شيع الآلاف من أهالى قرية منشأة خشبة بمركز القوصية في أسيوط جثامين 6 شباب لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير بمدينة بنغازي الليبية أمس الأول، الخميس.

وكان أهالي القرية استقبلوا الجثامين صباح اليوم بعد وصولهم من ليبيا لدفنهم مقابر العائلة بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية.

وخيم الحزن على أهالي قرية منشأة خشبة بمركز القوصية بعد وفاة 6 من شباب القرية في حادث سير بدولة ليبيا ليلة عيد الفطر المبارك.

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وقال أحد الأهالي إن الشباب جميعهم من عائلة واحدة سافروا إلى مدينة بنغازي الليبية للعمل، وفوجئت عائلاتهم قبل ساعات من عيد الفطر المبارك باتصال أحد أقاربهم وأبلغهم بمصرع الـ 6 شباب إثر تعرضهم لحادث سيارة.

وأضاف أنه تم إنهاء الإجراءات القانونية ونقل الجثامين إلى القرية لدفنهم بمقابر العائلة.

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لقوا مصرعهم في ليبيا.. تشييع جثامين 6 شباب بمسقط رأسهم أسيوط

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