بعد فيرمينو .. كلوب يلمح إلى اقتراب رحيل نجم جديد عن ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عدم وجود تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد جيمس ميلنر، لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اقتراب جيمس ميلنر من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بسبب تقدمه في العمر (37 عاما).

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة ليفربول إيكو:" لا يوجد تحديث حتى الآن بشأن تجديد عقد جيمس ميلنر، عندما لدينا ما سنقوله سنعلن ذلك".

يذكر أن يورجن كلوب، أكد مؤخرا رحيل روبرتو فيرمينو عقب نهاية الموسم الجاري، بعد استقرار اللاعب على عدم تجديد عقده مع الريدز.

في سياق آخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نوتينجهام فورست، اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرا، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد نوتينجام في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.