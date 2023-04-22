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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية المصرية حول وضع الجالية المصرية في السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر يوم السبت 22 الجارى، أن وزارة الخارجية تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة اجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وناشد بيان وزارة الخارجية، والذي نشرته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جميع المصريين المتواجدين في السودان إلتزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والإنفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

الخارجية المصرية السودان الرعايا مناشدة

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